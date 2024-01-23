Москва, 23 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января по видеоконференцсвязи дали старт строительству четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Трансляцию торжественной церемонии провела пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент России Владимир Путин

«По сути, начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте, важнейшего для российско-египетских отношений проекта, реализация которого, без сомнения, несёт значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить её энергетическую базу», — сказал Путин.

Ас-Сиси в свою очередь выразил глубокую признательность России за реализацию этого проекта.

Рабочие начали заливать фундамент здания, где разместят ядерный реактор нового энергоблока. Теперь строительные работы идут на четырёх энергоблоках, предусмотренных проектом атомной станции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 января, анонсируя участие российского лидера торжественной церемонии на «Эль-Дабаа», назвал Египет важным партнёром в различных сферах.

Работы по возведению «Эль-Дабаа» ведёт госкорпорация «Росатом». Первый бетон на третьем энергоблоке начали заливать в мае 2023 года. Строительные работы на первом и втором блоках начались в 2022 году. Все блоки относятся к поколению III+ мощностью по 1200 МВт каждый.