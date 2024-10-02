Москва, 2 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Лидерство России в области ядерных технологий является абсолютным фактом. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин, беседуя со студентами во время посещения индустриального парка «Руднево».

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Работающий лаборантом в колледже Иван Морозов рассказал главе государства о планах после завершения учёбы устроиться в «Росатом». На вопрос Путина о приоритетном направлении лаборант ответил, что не рассматривал конкретные предприятия, а выбрал компанию из-за хорошей зарплаты.

«Это важно. Но не менее важно, что там очень интересно. Это масштабная работа. И Россия, безусловно, является лидером в области ядерных технологий. Это абсолютный факт, никто не оспаривает», — отметил российский лидер.

Лаборант также поделился, что выбрал специальность «управление и качество продукции», так как любая разработка нуждается в контроле. Путин же напомнил, что в конченом итоге важно, чтобы «всё работало».

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» на открытие колледжа для операторов БПЛА. Открытие колледжа приурочено ко Дню среднего профессионального образования. В этом учебном году подготовку в «Руднево» смогут пройти 3 тыс. студентов из 15 колледжей Москвы. Занятия будут проводить 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников предприятий — резидентов парка.

В августе эксперты международного аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс заявили, что Россия опередила США в сфере международного энергетического сотрудничества. Авторы отметили, что РФ возводит мощные реакторы для АЭС в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. Кроме того, у Москвы есть соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере как минимум с 40 странами. При этом у США заключено лишь около 12 подобных контрактов.

17 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал Россию ведущей ядерной державой, а «Росатом» — главным мировым поставщиком технологий.