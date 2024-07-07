Пекин, 7 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Единая валюта на пространстве БРИКС в ближайшее время не появится, но движение к её созданию очевидно. Об этом российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил 7 июля в ходе панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что разговоры о создании единой валюты БРИКС ведутся, но эта работа требует времени.

«Я не думаю, что это вопрос ближайшего будущего, но тенденция очевидна», — сказал Моргулов.

По его словам, участники БРИКС стремятся создать финансовую систему, не зависящую от какой-либо доминирующей третьей стороны. В этом направлении делается множество шагов. Государства наращивают объёмы взаимной торговли в национальных валютах и разрабатывают финансовые новые механизмы, добавил дипломат.

Если государства БРИКС создадут единую валюту, то это сбалансирует их взаимную торговлю, а также поможет процессу глобальной дедолларизации, ранее заявил ИА Регнум Андрей Шелепов, старший научный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС.