Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Страны БРИКС прорабатывают свою, независимую от Запада, платёжную систему, заявил 7 июня на пленарной сессии президент России Владимир Путин.

«По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санационному вмешательству», — заявил глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее в приветствии к участникам форума российский лидер отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.