Москва, 18 октября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Россия не стремится к переустройству мира, новые центры силы возникают естественным образом, заявил 18 октября президент Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Президент отреагировал на слова журналиста из Египта, которой заявил, что Россия стремится к переустройству миропорядка.

«Мы не стремимся на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс и мы должны соответствующим образом на это реагировать», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923675" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> БРИКС себя никому не противопоставляет — Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС

Он добавил, что новые центры силы возникают в мире сами собой, а не из-за того, что Запад довёл своей политикой до украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что в будущем центрами глобального роста станут страны Юго-Восточной Азии и Африки. Позитивный рост и дальше будет идти в России, а также в Индии, Китае, Саудовской Аравии, но опережающий рост — в государствах Юго-Восточной Азии и Африки.

На пленарном заседании Делового форума БРИКС 18 октября Путин заявил, что БРИКС как объединение никому себя не противопоставляет, оно не направлено против кого-либо. Работа группы стран преследует цель достичь устойчивого развития и процветания народов входящих в БРИКС стран.