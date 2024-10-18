Путин: Россия не перестраивает мир, новые центры силы возникают сами
Москва, 18 октября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Россия не стремится к переустройству мира, новые центры силы возникают естественным образом, заявил 18 октября президент Владимир Путин, отвечая на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС.
Президент отреагировал на слова журналиста из Египта, которой заявил, что Россия стремится к переустройству миропорядка.
«Мы не стремимся на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс и мы должны соответствующим образом на это реагировать», — заявил Путин.
Он добавил, что новые центры силы возникают в мире сами собой, а не из-за того, что Запад довёл своей политикой до украинского кризиса.
Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что в будущем центрами глобального роста станут страны Юго-Восточной Азии и Африки. Позитивный рост и дальше будет идти в России, а также в Индии, Китае, Саудовской Аравии, но опережающий рост — в государствах Юго-Восточной Азии и Африки.
На пленарном заседании Делового форума БРИКС 18 октября Путин заявил, что БРИКС как объединение никому себя не противопоставляет, оно не направлено против кого-либо. Работа группы стран преследует цель достичь устойчивого развития и процветания народов входящих в БРИКС стран.