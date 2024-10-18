Москва, 18 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Работа государств — членов БРИКС не направлена против кого-либо. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума объединения в Москве.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, объединение уже играет заметную роль в глобальной экономике и этот показатель будет повышаться. Совокупный ВВП БРИКС составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7) и продолжает расти, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Путин прибыл на Деловой форум БРИКС в Центр международной торговли в Москве. В этом году Россия председательствует в объединении и станет хозяйкой саммита, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. В год председательства РФ к БРИКС присоединились ещё пять стран. Сегодня в объединение входят, помимо России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

13 октября МИД РФ заявил, что БРИКС не было и не будет военным союзом. Объединение подразумевает многопрофильное стратегическое партнёрство, базирующееся на трёх ключевых столпах: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что однозначно будут предприняты попытки отговорить лидеров стран от участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, модель, предлагаемая Россией в рамках БРИКС, кардинально отличается от западной. Она основывается на равноправии и готовности учитывать взаимные интересы между государствами.