Москва, 18 октября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Страны Юго-Восточной Азии и Африки станут центрами глобального роста в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 18 октября, на встрече с руководителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС.

Александр Щербак/ТАСС

«Рост, позитивный рост, будет в таких мощных странах, как Китай, Индия, позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страды Юго-Восточной Азии и Африки», — сказал он.

Президент отметил, что это объективная данность. Он также подчеркнул, что БРИКС никому себя не противопоставляет, так как это объединение стран, которые нацелены прежде всего на сотрудничество.

Во встрече принимают участие представители СМИ из Бразилии, Египта, Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Модератором выступил руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Путин заявил, что глобальная экономика постепенно переходит к многополярной модели, в которой есть несколько центров роста. Это глубинные и необратимые процессы, подчеркнул он.

В августе глава государства отметил, что российская экономика продолжает расти хорошими темпами. По итогам за полугодие ВВП прибавил 4,6%. Путин также указал на рекордно низкий уровень безработицы в стране.