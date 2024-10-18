Москва, 18 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Конфликт на Украине начался в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал в стране госпереворот. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

Andrew Kravchenko/AP/TASS Бывший госсекретарь США Виктория Нуланд раздает печеньки на Майдане

«Новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню, в 2014 году западные страны во главе с США организовали, или, если не организовали, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис», — сказал глава государства на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.

По его словам, позднее к участию в конфликте стали присоединяться государства НАТО. Как итог, на Украине война началась с 2014 года, потому что ещё тогда против несогласных с госпереворотом людей начали организовывать акции по подавлению с участием Вооружённых сил страны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия более десяти лет пытается погасить конфликт на Украине, но киевский режим и его хозяева «дают задний ход». По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не отменил свой указ о запрете переговоров с Москвой, а США и их союзники продолжают оказывать Украине политическую, военную и финансовую помощь для продолжения конфликта.

Ранее Лавров отмечал, что Украина могла остаться в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем. Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную целостность, добавил он.

В конце сентября российский лидер напомнил, что Россия пыталась мирным путём разрешить конфликт в Донбассе после 2014 года, однако это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны западных стран. Жители Новороссии в 2014 году выступили против вооружённого госпереворота в Киеве, дав отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся навсегда оторвать их от РФ. Российская спецоперация на Украине носит поистине освободительный характер, отметил он.