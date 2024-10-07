Москва, 7 октября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Россия более десяти лет пытается погасить конфликт на Украине, но киевский режим и его хозяева «дают задний ход», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сергей Лавров

«Хочу лишь сказать, что мы более десяти лет пытаемся погасить этот кризис, но каждый раз, когда устраивающие всех договорённости фиксируются на бумаге, Киев и его хозяева дают задний ход. Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот. Через год были заключены одобренные СБ ООН Минские договорённости, которые саботировались семь лет, причём подписавшие их лидеры Украины, Германии и Франции впоследствии хвалились, что и не думали их выполнять», — пояснил глава МИД РФ.

Кроме того, министр напомнил, что парафированное соглашение между РФ и Украиной в Стамбуле в конце марта 2022 года не было подписано главой киевского режима Владимиром Зеленским, в том числе благодаря уговорам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Как отметил Лавров, Зеленский до сих пор не отменил свой указ о запрете переговоров с Москвой, а США и их союзники продолжают оказывать Украине политическую, военную и финансовую помощь для продолжения конфликта. При этом киевский режим должен учитывать реалии на земле, которые существенно изменились, подчеркнул глава МИД РФ.

«Наша позиция хорошо известна и остаётся неизменной. Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня», — добавил министр.

Более того, покровители Киева в лице США и других стран НАТО хотят нанести России «стратегическое поражение», отметил Лавров.

«В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, говоря о российско-украинских мирных переговорах, Лавров отмечал, что Запад не даст киевскому режиму пойти на справедливые переговоры с российской стороной на основе Устава ООН из-за госпереворота в стране в прошлом.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Президент РФ 5 сентября назвал освобождение Донбасса приоритетной целью специальной военной операции.