Москва, 30 сентября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Россия пыталась мирным путём разрешить конфликт в Донбассе после 2014 года, однако это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны западных стран. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Президент отметил, что жители Новороссии в 2014 году выступили против вооружённого госпереворота в Киеве, дав отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся навсегда оторвать их от России.

«Мы не бросили своих братьев и сестёр, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября Путин отметил, что российская спецоперация на Украине носит поистине освободительный характер. Он уточнил, что киевская неонацистская диктатура после госпереворота в 2014 году пыталась навсегда оторвать эти регионы от их исторической Родины — России.

В декабре 2023 года глава государства отмечал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Путин уточнил, что ещё одной причиной конфликта стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, напомнив о государственном перевороте 2014 года на Украине и о свержении президента этой страны Виктора Януковича, произошедшем вопреки договорённостям с оппозицией под гарантии Европы.