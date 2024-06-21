Москва, 21 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение об урегулировании между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем. Об этом 21 июня журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Известия/ Тарас Петренко

«Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась в том числе и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает», — сказал он.

Глава российского МИД подчеркнул, что Украина руками тех, кто пришёл к власти через госпереворот, сама разрушила свою территориальную цельность.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Петербурге напомнил, с чего начался конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что начало конфликту положил антиконституционный государственный переворот, который произошёл на Украине в 2014 году. США спровоцировали захват власти на Украине неконституционным путём, отметил он.

Россия после 2014 года, подчеркнул российский лидер, предприняла все возможные попытки, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, но, как позднее подтвердили западные политики, они и не собирались выполнять мирные Минские соглашения.