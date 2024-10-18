Москва, 18 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали подполковника Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) Руслана Степанюка. Об этом 18 октября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

По его словам, Степанюк считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке.

«Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический. Теперь в преисподней будет инструктировать Бандеру», — написал Рогов в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября военкор Руслан Татаринов сообщил, что в курском приграничье российскими бойцами ликвидирован майор украинской армии Андрей Маханько, который несколько лет назад снимался в рекламном ролике, где призывал вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

В августе в Кривом Роге погиб кадровый офицер СБУ, экс-глава военной администрации Черкасской области Сергей Сергейчук. По данным российского военкора Евгения Поддубного, военный был ликвидирован в результате удара ракетой «Искандер» по гостинице, в которой он остановился «на время командировки».