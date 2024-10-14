Москва, 14 октября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. В курском приграничье ликвидирован российскими бойцами майор украинской армии Андрей Маханько. Он несколько лет назад снимался в рекламном ролике, где призывал вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram-канале.

Telegram-канал Руслана Татаринова Андрей Маханько

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины», — написал Татаринов под опубликованными фото и видео Маханько.

Предположительно, майор был врачом в 82-й бригаде ВСУ.

Подробности о смерти Маханько не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили на харьковском направлении украинскую разведывательную группу, в составе которой был американский наёмник.

Военнослужащие 44-го армейского корпуса ВС РФ ликвидировали в Курской области боевиков, которые перед этим расстреляли эвакуировавшихся в сторону российских позиций мирных жителей, рассказал 6 октября командир мотострелкового батальона корпуса с позывным Горизонт.