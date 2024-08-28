Кривой Рог, Украина, 28 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Кадровый офицер Службы безопасности Украины (СБУ), бывший глава военной администрации Черкасской области Сергей Сергейчук погиб в результате взрыва в Кривом Роге. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба администрации украинского региона.

Социальные сети Сергей Сергейчук

Подробности его гибели не приводятся. Указано, что Сергейчук находился в Кривом Роге в служебной командировке.

Полковник СБУ Сергейчук был ликвидирован в результате удара ракетой «Искандер» по гостинице, в которой он остановился «на время командировки», говорится в сообщении в Telegram-канале российского военкора Евгения Поддубного.

Отмечается, что Сергейчук был специалистом по радиотехнической разведке, в 2014 году участвовал в так называемой АТО. Губернатором Черкасской области Сергейчука назначили в 2020 году, на этом посту он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.

Как сообщало ИА Регнум, пророссийское сопротивление информировало о нанесении удара по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге в ночь на 27 августа. По данным подполья, медики вывезли 15 англоязычных пострадавших.

В июле российские силовые структуры информировали о ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве. Отмечалось, что в результате были погибшие и раненые.