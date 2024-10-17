Харьков, Украина, 17 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Военнослужащие 143-й пехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) пригрозили командованию массово покинуть позиции на харьковском направлении из-за нехватки офицеров и боеприпасов. Об этом 17 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья на Украине.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

«Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении. По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции «от русских танков», потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — рассказал собеседник агентства.

По словам подпольщика, бойцы ВСУ рассказывают, что в подразделениях на харьковском направлении не хватает офицеров, БПЛА, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боеприпасов, тогда как в частях процветает дезертирство.

Как передавало ИА Регнум, в начале военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны ВСУ отказались выполнять поставленную перед ними боевую задачу и, самовольно оставив место дислокации, устроили митинг в Николаевской области. По их словам, целью демонстрации было привлечь внимание к недостаточной подготовке личного состава и недостатку вооружения для участия в боевых действиях на донецком направлении. Митингующие отмечали, что на этот шаг их подтолкнула нехватка ресурсов и отсутствие снабжения на передовой.

Ранее в том же месяце попавший в российский плен боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко заявил, что многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть орудия в сторону Киева. Он не исключил, что в перспективе на Украине произойдёт государственный переворот из-за невыносимой обстановки в стране. Он призвал украинцев отказываться участвовать в боях, а также поднять бунт против мобилизации, ведущей к гибели людей.