Донецк, 5 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Украинские формирования начали отводить свои силы с позиций возле населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 октября сообщили в силовых структурах.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Противник начал вывод своих сил из района Горняка и Кураховки», — привело слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что киевские боевики на этом участке фронта отступают из-под огня малыми группами, однако всё равно теряют живую силу в результате артиллерийских ударов.

Представитель силовых структур добавил, что украинские формирования на этом участке линии боевого соприкосновения близки к окружению.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября украинское издание «Страна. ua» написало, что около 100 киевских боевиков из состава 123-й бригады теробороны отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули воинскую часть. После этого вышли на акцию протеста в Вознесенске Николаевской области, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке для участия в боевых действиях и нехватке вооружений и боеприпасов.

Ранее, 3 октября, стало известно, что украинские формирования оставили свои позиции у железнодорожной станции в посёлке Цукурино в ДНР. Отмечалось, что армия России наращивает давление на группировку противника на селидовском направлении.

Украинские войска 21 сентября покинули свои позиции у села Андреевка на артёмовском направлении в ДНР. Затем они попытались закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Ранее в этот же день замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что около 60 боевиков ВСУ сбежали с позиций на одном из участков боевых действий в приграничье Курской области.