Курск, 18 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. За сутки украинская армия потеряла на курском направлении 505 военных и 15 единиц бронетехники, сообщили в Министерстве обороны России.

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«За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на курскую область. Они пытались прорваться вглубь региона, но были остановлены российскими военными. В настоящее время ВС РФ вытесняют ВСУ из приграничных районов Курской области. При этом украинская армия несёт большие потери.

С момента нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 24,3 тыс. военных, 167 танков, 79 БМП, 101 БТР, 952 боевые бронемашины. Российские военные уничтожили 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая девять HIMARS и шесть MLRS американского производства.

За неделю российские военные нанесли удары по 18 бригадам ВСУ в Курской области: по шести механизированным, трём десантно-штурмовым и одной танковой бригаде, а также бригаде морской пехоты, двум бригадам нацгвардии и пяти бригадам территориальной обороны.