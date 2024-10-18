Москва, 18 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение недели нанесли удары по 18 украинским бригадам в Курской области. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области», — сказал он.

Генерал добавил, что ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад территориальной обороны и двух бригад нацгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили нападение на Курскую область и попытались прорваться вглубь региона. Российские военные пресекли эту попытку и сейчас вытесняют ВСУ из приграничья, нанося удары по военной технике и живой силе. Украинская армия несёт большие потери.

По данным на 17 октября, ВСУ с момента нападения на Курскую область потеряли более 23,8 тыс. военных, 165 танков, 77 боевых машин пехоты (БМП), 100 бронетранспортёров, 942 боевые бронемашины.

14 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что с начала августа российские военные освободили около половины территории Курской области.