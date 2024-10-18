Курск, 18 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за период боевых действий в Курской области превысили 24,2 тыс. военных. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24 367 военнослужащих, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий», — заявили в ведомстве.

Были уничтожены 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых — девять американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин.

Украинская армия лишилась 48 станций РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы, трёх РЛС ПВО, 22 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю российскими военными были нанесены удары по 18 украинским бригадам в Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям танковой, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад территориальной обороны и двух бригад нацгвардии.

18 октября экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили живую силу и бронетехнику украинских формирований в курском приграничье. Задачей ударов стала поддержка сухопутных сил. Экипажи выполнили пуски ракет по координатам, а после выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Днём ранее экипажи вертолётов Ми-28НМ Вооружённых сил России поразили живую силу и бронетехнику ВСУ. Российские боевые машины работали в составе смешанной тактической группы.