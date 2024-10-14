Курск, 14 октября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. С начала августа российскими военными освобождено около половины территории Курской области, ранее захваченной Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 14 октября заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Когда два месяца назад я сюда попал, я сказал, что врага уничтожим, остановим, выбьем, — сегодня мы уже фиксируем, что примерно половина той территории, которая была взята противником, уже освобождена», — привела его слова ГТРК «Курск».

Он подчеркнул, что в боях на курском направлении украинская армия лишилась значительного количества переданной Западом техники и живой силы.

Как сообщало ИА Регнум, за последние сутки российские военные отразили пять контратак украинской армии в направлении поселений Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Совокупные потери противника за время боевых действий в Курской области превысили 22,9 тыс. военных.

14 октября стало известно, что Вооружённые силы России в ходе наступления в Курской области вышли на окраину Суджи. Штурмовики закрепились в районе автозаправочной станции «Лотус» на юго-востоке города, откуда начиналась активная фаза вторжения украинских войск. Днём ранее российские войска освободили посёлок Новый Путь.