Курск, 17 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Украинская армия с момента нападения на Курскую область потеряла более 23,8 тыс. военных, сообщили 17 октября в пресс-службе Минобороны России.

Ashley Chan/Global Look Press

Кроме того, ВСУ лишились за это время на курском направлении 165 танков, 77 боевых машин пехоты (БМП), 100 бронетранспортёров, 942 боевых бронемашин. Также украинская армия потеряла 193 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая девять HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и пять транспортно-заряжающих машин.

Также ВСУ лишились 48 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа совершили нападение на Курскую область и попытались прорваться вглубь региона. Российские военные пресекли эту попытку и сейчас вытесняют ВСУ из приграничья, нанося удары по военной технике и живой силе. Украинская армия несёт большие потери.

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военных. Уничтожено большое количество бронетехники, в том числе пять танков, две БМП, включая CV-90 шведского производства, восемь боевых бронемашин, четыре орудия, в том числе две гаубицы М777 американского производства и одна гаубица L119 британского производства. Кроме того, шесть украинских военных сдались в плен.