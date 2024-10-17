Курск, 17 октября, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы расчётов гаубиц Д-30 Вооружённых сил России обнародовало 17 октября Министерства обороны РФ.

Кадр из видео

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что речь идёт об артиллерийских подразделениях, которые служат в составе группировки войск «Север». В Минобороны отметили, что российские бойцы поражают военную технику и личный состав украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Минобороны РФ проинформировало, что в курском приграничье за сутки подразделения ВС России отразили восемь контратак ВСУ. В заявлении говорилось, что украинские войска действовали в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово.

В российском ведомстве отметили, что за сутки ВСУ лишились на этом направлении более 350 человек и 21 единицы бронетехники, в том числе двух танков, а также трёх боевых машин пехоты и 16 боевых бронированных машин.