Нью-Дели, 18 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом 18 октября сообщил МИД страны.

Tang Chhin Sothy/AP/TASS Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Премьер-министр Нарендра Моди посетит Россию с 22 по 23 октября 2024 года по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в 16-м саммите БРИКС, проходящем в Казани под председательством России», — указано в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Индии подчеркнуло, что саммит объединения станет важной платформой для обсуждения лидерами государств ключевых глобальных вопросов. Участие в нём позволит оценить прогресс в реализации инициатив стран БРИКС, наметить области для будущего сотрудничества.

Отмечается, что в ходе визита у главы индийского правительства запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из стран — членов БРИКС и приглашёнными лидерами государств.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин предложил провести 22 октября на полях саммита БРИКС отдельную встречу с Моди. В её рамках планируется подвести итоги совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с российским лидером. В совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года говорится о том, что развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.