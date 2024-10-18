Москва, 18 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 октября прибыл на Деловой фомум БРИКС в Центр международной торговли в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

Планируется выступление российского лидера на пленарном заседании.

В этом году Россия председательствует в БРИКС и станет хозяйкой саммита объединения, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. В год председательства России к БРИКС присоединились ещё пять стран. Сегодня в объединение входят, помимо России, Китая, Индии, ЮАР и Бразилии, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, Деловой форум БРИСК открылся в Москве 17 октября. Помощник президента Юрий Ушаков 10 октября сообщал о планах Путина выступить на пленарном заседании форума. Он назвал мероприятие масштабным, напомнив, что в нём принимают участие как официальные представители стран БРИКС, так и бизнесмены. Фактически Деловой форум является составной частью саммита БРИКС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о планах президента встретиться с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС. На этой встрече Россию будет представлять гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.