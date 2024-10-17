Москва, 18 октября, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 октября проведет встречу с руководителями ведущих средств массовой информации (СМИ) стран объединения БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отмечается, что мероприятие состоится в преддверии саммита БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. На сайте Кремля также уточняется, что Россию на встрече Путина с главами СМИ будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это объединение привлекательным для многих стран. Он подчеркнул, что эта организация является более демократической, чем западные «замкнутые клубы».

11 сентября Владимир Путин, на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности, объявил, что присоединиться к указанному объединению в том или ином формате выразили желание 34 страны.