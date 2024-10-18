Москва, 18 октября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о «плане победы», вероятно, подразумевал одноимённый наркотик. Об этом 17 октября заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Весь мир был в ожидании того, что войдёт в пресловутый «план победы» киевского нациста. Всё, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не «план победы», а просто план для победы», — написал он в Telegram-канале.

Политик пояснил, что слово «план» нужно понимать буквально. Так называют марихуану и некоторые иные виды психотропных веществ. По словам Медведева, западные партнёры могли посоветовать главе киевского режима «быть аккуратнее и сменить кокс на траву».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский обнародовал украинский «план победы». Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в тот же день отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и невозможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что от представленного главой киевского режима «плана победы» Украины в конфликте бросает в дрожь. По словам главы венгерского правительства, Евросоюз при вступлении в конфликт не просчитал должным образом стратегию, и теперь нужно переходить к мирному урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала план главы киевского режима выколачиванием денег. По её словам, Зеленский также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.