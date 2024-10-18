Симферополь, 18 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео допроса в Крыму украинки, передававшей Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении российских войск в Херсонской области.

Кадр из видео

На кадрах задержанная говорит, что вступила в Telegram-канал, где позже появился пост с просьбой передать информацию по определённому сектору города, а именно данные о местах дислокации и передвижении российской военной техники.

По словам украинки, она по личной инициативе решила скинуть дополнительную информацию о местах нахождения военных Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября силовики задержали девушку 2001 года рождения. Следственный отдел ФСБ возбудил против украинки уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По решению суда её арестовали. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

В Феодосии 11 октября задержали гражданина России, спонсировавшего украинские войска и передававшего в Киев данные об объектах и вооружении Черноморского флота России. Против него следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).