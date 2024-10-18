Херсон, 18 октября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Украинскую гражданку, передававшую Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении российских войск в Херсонской области, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщили 18 октября в российском ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины 2001 года рождения, которая передавала в Службу безопасности Украины сведения о Вооружённых силах РФ», — сообщили в ФСБ.

Гражданка Украины, проживая в Херсонской области, вышла на связь с СБУ. Куратор поручил ей собирать и пересылать по интернету координаты пунктов размещения личного состава российской армии на территории региона. Она выполняла это задание.

Следственный отдел ФСБ возбудил против украинки уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По решению суда женщину арестовали. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ в начале октября задержала в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны, которые пытались незаконно проникнуть в Россию с территории Литвы. Они собирались похитить и незаконно вывезти из России ребёнка одного из сотрудников ГУР, являющегося российским гражданином.

В Феодосии 11 октября задержали гражданина России, спонсировавшего украинские войска и передававшего в Киев данные об объектах и вооружении Черноморского флота России. Против него следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).