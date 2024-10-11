Феодосия, Крым, 11 октября, 2024, 08:45 — ИА Регнум. В Феодосии задержан мужчина, который спонсировал украинскую армию и передавал противнику сведения о российских военных, сообщили 11 октября журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным спецслужбы, мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию об объектах и вооружении Черноморского флота России. Кроме того, он оказывал финансовую помощь Вооружённым силам Украины. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Ясиноватая в ДНР задержали мужчину, который намеревался вступить в ряды одного из террористических украинских формирований, запрещённых в России. Задержание произошло в непосредственной близости от линии фронта, возбуждено уголовное делшо о госизмене.