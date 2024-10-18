Москва, 18 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Среди захваченных российскими военными в ходе спецоперации украинских боевиков были иностранные наёмники. Об этом 18 октября рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы получали информацию от военных о том, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наёмники», — привело его слова «РИА Новости».

Ганчев уточнил, что эта информация подтверждалась, добавив, что компетентные органы выяснят, были ли взятые в плен наёмниками или представителями регулярных войск стран — участниц НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о ликвидации дроном экс-спецназовца армии США, воевавшего на стороне киевского режима. По его словам, наёмника уничтожили в районе села Грековка в Луганской Народной Республике.

Армия России 13 октября уничтожила украинскую разведывательную группу из восьми человек на харьковском направлении. На одном из них был шеврон с изображением флага США, что может свидетельствовать о том, что ликвидированный боевик был иностранным наёмником.