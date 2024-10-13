Москва, 13 октября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на харьковском направлении украинскую разведывательную группу, в составе которой был американский наёмник. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель силового ведомства РФ.

Armin Weigel/Global Look Press

В составе группы киевских боевиков было восемь человек. На одном из ликвидированных в результате стрелкового боя военных был шеврон с изображением флага США.

«Ввиду того, что боевик был разведчиком, документов у него при себе не было, однако высока вероятность того, что он был профессиональным наёмником, гражданином США и бывшим военнослужащим американской армии», — сообщил собеседник агентства.

Кадры с уничтоженной разведгруппой ВСУ, на которых на одном из разведчиков отчётливо виден шеврон с флагом США, есть в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, польские наёмники, несмотря на относительно равные условия несения службы, имеют ряд привилегий по сравнению с киевскими боевиками. В общении они «проявляют высокомерие» и относятся к бойцам ВСУ «как к людям второго сорта», отмечал военный эксперт Андрей Марочко.

Жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.