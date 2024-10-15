В ЛНР с помощью дрона был ликвидирован американский наёмник ВСУ
Луганск, 15 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Американский бывший спецназовец, сражавшийся на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), был ликвидирован с помощью дрона в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 15 октября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила оперативная информация с линии фронта о гибели американского наемника — спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР», — процитировало его «РИА Новости».
Рогов назвал случай поучительным для тех, кто решится прибыть на русскую землю с оружием для установления своих порядков.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября российские военные на харьковском направлении уничтожили украинскую разведывательную группу из восьми человек. На одном из ликвидированных в результате стрелкового боя военных был шеврон с изображением флага США. Не исключается, что он был иностранным наёмником.
В начале месяца группа иностранных наёмников украинских формирований попала в засаду, устроенную военными ВС России в районе Кременной в ЛНР. Часть из попавших в засаду бойцов сразу погибла, а несколько человек смогли скрыться в лесу. Уточнялось, что они были хорошо экипированы и вооружены, однако не стали даже пытаться спасти раненых сослуживцев.