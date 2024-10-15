Луганск, 15 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Американский бывший спецназовец, сражавшийся на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), был ликвидирован с помощью дрона в ходе специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 15 октября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости

«Поступила оперативная информация с линии фронта о гибели американского наемника — спецназовца, который был уничтожен ударом нашего дрона в районе села Грековка в ЛНР», — процитировало его «РИА Новости».

Рогов назвал случай поучительным для тех, кто решится прибыть на русскую землю с оружием для установления своих порядков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября российские военные на харьковском направлении уничтожили украинскую разведывательную группу из восьми человек. На одном из ликвидированных в результате стрелкового боя военных был шеврон с изображением флага США. Не исключается, что он был иностранным наёмником.

В начале месяца группа иностранных наёмников украинских формирований попала в засаду, устроенную военными ВС России в районе Кременной в ЛНР. Часть из попавших в засаду бойцов сразу погибла, а несколько человек смогли скрыться в лесу. Уточнялось, что они были хорошо экипированы и вооружены, однако не стали даже пытаться спасти раненых сослуживцев.