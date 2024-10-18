Брюссель, 18 октября, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза обсуждают временные меры, которые могут принять граничащие с Россией и Белоруссией страны для охраны своих границ. Об этом 17 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

Согласно представленному по итогам саммита совместному заявлению, выдержки из которого приводит агентство Bloomberg, лидеры стран ЕС договорились по мере необходимости использовать инструменты, направленные на охрану границ, в целях якобы противодействия нелегальной миграции.

Таким образом Евросовет выразил солидарность с Польшей, обеспокоенной безопасностью границ и планирующей временно приостановить приём заявление о предоставлении убежища для мигрантов. Речь также идёт о мерах, которые могут принять Финляндия и страны Прибалтики.

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ», — приводит слова фон дер Ляйен «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в документе также утверждается, что Москва и Минск якобы «злоупотребляют евроценностями», включая «право на получение убежища». Кроме того, лидеры стран Евросоюза опасаются, что миграционный вопрос якобы может перерасти в политическую угрозу.

Ранее сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от мнимых угроз со стороны Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Прибалтики реализовывать эту идею «шипами внутрь».