Брюссель, 17 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Решение усилить миграционный контроль на границах стран ЕС с Россией и Белоруссией приняли лидеры государств Евросоюза, следует из итогового заявления саммита объединения по вопросам миграции.

РИА Новости

В документе утверждается, что Москва и Минск якобы «злоупотребляют евроценностями», включая «право на получение убежища». Авторы заявления подчёркивают, что Брюссель готов помогать приграничным с РФ и Белоруссией странам в борьбе с мигрантами.

Конкретные практические меры по усилению миграционного контроля выработает Совет ЕС на министерском уровне.

Как сообщало ИА Регнум, в июне агентство Reuters распространило информацию, согласно которой Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от мнимых угроз со стороны Москвы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам Прибалтики реализовывать их идею «шипами внутрь».

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе ИА Регнум выразил мнение о том, что призыв Польши и стран Прибалтики о возведении «линии обороны» обусловлен коммерческими интересами этих государств.