Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Присоединиться в том или ином формате к БРИКС выразили желание 34 государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 11 сентября на встрече с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Встреча состоялась в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения заявило уже свыше трёх десятков стран, точнее — 34 государства», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что модальности присоединения будут обсуждаться на саммите организации в Казани в октябре.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает, что многие заявки стран на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения. По его словам, к саммиту будет подготовлен солидный пакет документов. Одна из тем повестки дня Казанского саммита, добавил он, — это как раз расширение БРИКС, прежде всего в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встрече в верхах: это формирование критериев для категории государств-партнёров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 сентября заявила, что расширение БРИКС говорит о решимости мирового сообщества скинуть с себя неоколониальный гнёт Запада. По её словам, это также свидетельствует о желании мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

На сегодняшний день в объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав БРИКС расширился в 2024 году.