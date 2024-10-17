Вашингтон, 18 октября, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Группа украинских пилотов завершила обучение на авиабазе в американском штате Аризона и покинула США с целью продолжить обучение. Об этом 17 октября сообщил директор по коммуникациям Национальной гвардии в Аризоне Эрин Ханниган.

Катапультирование пилота F-16

«На данный момент я могу подтвердить следующее: небольшое количество украинских пилотов завершили обучение в США и перешли на следующий этап обучения за пределами США. Национальная гвардия планирует подготовить в этом году в общей сложности 12 украинских пилотов», — пояснил Ханниган в беседе с «РИА Новости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 октября власти Румынии одобрили финансирование подготовки лётчиков украинских формирований для F-16. Отмечалось, что для этого планируется использовать 86-ю авиабазу в Фетешти.

Генштаб ВСУ в конце августа признал потерю первого переданного Западом истребителя F-16. Как отмечала WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Позднее стало известно, что в авиакатастрофе погиб пилотАлексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16.

Экс-посол России в ВашингтонеАнатолий Антонов в связи с этим отметил, что обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 фактически провалилось. Он подчеркнул, что американские инструкторы не справились с этой задачей.

Американская газета The Wall Street Journal 16 октября сообщила, что Киев, скорее всего, не сможет получить от США 20 истребителей F-16 и 40 пилотов для управления ими раньше лета 2025 года. Уточнялось, что Вашингтон намерен обучить летать на F-16 не опытных пилотов, имеющих серьезный языковой барьер, а молодых лётчиков, из-за чего сроки их обучения увеличатся.