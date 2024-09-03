Вашингтон, 3 сентября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 фактически провалилось, инструкторам из США не удалось выполнить эту задачу. Такое заявление сделал 2 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», — подчеркнул Антонов.

Дипломат отметил, что в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы немедленно «заголосили».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположили в США, потеря украинской армией полученного от Запада истребителя F-16, скорее всего, не связана с попаданием ВСУ по своему же самолёту. Выдвигались разные версии крушения истребителя, в частности ошибка пилота и неисправность самолёта.

29 августа Генштаб ВСУ признал, что потерян первый из шести переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия истребителей на Украину.

За штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16 и считался профессионалом. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.

Командование Вооружённых сил Украины пыталось скрыть данные о том, что украинцы по ошибке сбили F-16 из зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявила депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая.