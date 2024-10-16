Бухарест, 17 октября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Румынские власти одобрили выделение средств для подготовки лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16, сообщил журналистам 16 октября представитель правительства Румынии по печати Михай Константин.

ИА Регнум F16, Украина

Его слова приводит агентство Agerpress. По словам Константина, для такого шага было принято срочное постановление. Он уточнил, что обучение пилотов будет проходить на 86-й авиабазе в Фетешти.

Финансирование охватывает не только обучение лётчиков, но и проживание, питание, доставку транспортом, расход топлива при эксплуатации самолётов, а также предоставление специального оборудования и других сопутствующих товаров или услуг.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилотАлексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. В рамках ещё одной версии, истребитель сбили ракетой зенитного комплекса Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями.

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 фактически провалилось. Он добавил, что инструкторы из США не смогли выполнить эту задачу.

Глава ВВС США в Европе и Объединённого авиационного командования НАТО генерал Джеймс Хекер отметил, что командование ВСУ, скорее всего, не решится задействовать F-16 в полной мере, в том числе при проведении наиболее сложных операций, поскольку у пилотов отсутствует необходимый опыт.

В сентябре стало известно, что планируемое расширение авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвало недовольство среди местных жителей, а также природоохранных и правозащитных организаций.