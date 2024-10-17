Вашингтон, 17 октября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Киев, скорее всего, не сможет получить 20 американских истребителей F-16 и 40 пилотов для управления ими раньше лета 2025 года. Об этом 16 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Marcus Brandt/Global Look Press

По информации издания, американская сторона намерена обучить летать на F-16 не опытных пилотов, имеющих серьезный языковой барьер, а молодых лётчиков, из-за чего сроки их обучения увеличатся.

Отмечается, что при этом Киев «отчаянно нуждается» в дополнительных американских истребителях и пилотах для укрепления противовоздушной обороны, подавленной действиями армии России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября власти Румынии одобрили финансирование подготовки лётчиков украинских формирований для F-16. Отмечалось, что для этого планируется использовать 86-ю авиабазу в Фетешти.

Генштаб ВСУ в конце августа признал потерю первого переданного Западом истребителя F-16. Как отмечала WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота.

Позднее стало известно, что в авиакатастрофе погиб пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16. Также выдвигалась версия, что истребитель сбили ракетой зенитного комплекса Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями украинских боевиков.

Экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с этим отметил, что обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 фактически провалилось. Он подчеркнул, что американские инструкторы не справились с этой задачей.