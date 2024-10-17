СМИ: создание полноценной эскадрильи истребителей F-16 на Украине отложили
WSJ: Украина не получит истребители F-16 и пилотов для них раньше лета 2025 года
Вашингтон, 17 октября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Киев, скорее всего, не сможет получить 20 американских истребителей F-16 и 40 пилотов для управления ими раньше лета 2025 года. Об этом 16 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации издания, американская сторона намерена обучить летать на F-16 не опытных пилотов, имеющих серьезный языковой барьер, а молодых лётчиков, из-за чего сроки их обучения увеличатся.
Отмечается, что при этом Киев «отчаянно нуждается» в дополнительных американских истребителях и пилотах для укрепления противовоздушной обороны, подавленной действиями армии России.
Как сообщало ИА Регнум, 17 октября власти Румынии одобрили финансирование подготовки лётчиков украинских формирований для F-16. Отмечалось, что для этого планируется использовать 86-ю авиабазу в Фетешти.
Генштаб ВСУ в конце августа признал потерю первого переданного Западом истребителя F-16. Как отмечала WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота.
Позднее стало известно, что в авиакатастрофе погиб пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл обучение по управлению F-16. Также выдвигалась версия, что истребитель сбили ракетой зенитного комплекса Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями украинских боевиков.
Экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с этим отметил, что обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16 фактически провалилось. Он подчеркнул, что американские инструкторы не справились с этой задачей.