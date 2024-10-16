Москва, 16 октября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского неосуществим, как минимум потому что ни один из планов контрнаступлений Украины не был воплощён в реальность. Об этом в среду, 16 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал профессор, военный политолог Василий Белозёров.

РИА Новости

«Украина для Запада не более чем разменная карта. Все надежды, что Украину примут в НАТО, согласно этому плану, или примут в Евросоюз, и европейцы начнут тратить на них свои ресурсы — беспочвенны», — заявил эксперт.

Белозёров также назвал «очередными мечтанием» пункт «плана победы» Украины, в котором говорится о переносе боевых действий на территорию России.

«Они хотели отобрать Крым. Ставили конкретные даты, когда это случится. Но ничего-то не случилось, потому что это невозможно», — подчеркнул военный политолог.

Также эксперт указал, что пункт о неядерном сдерживании России вызывает массу вопросов.

«Какие у них есть ресурсы и потенциал для неядерного сдерживания? Если говорить про какие-то элементы размещения на территории Украины, то непонятно, что они там могут разместить. Неужели есть какие-то элементы противоракетной обороны, которые смогут нас сдерживать? Они же тут же становятся нашими объектами поражения — наших ударных средств. Надо ли это Западу — это большой вопрос», — добавил Белозеров.

Ранее в этот же день, 16 октября, глава киевского режима представил в Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО. Далее последовали такие условия, как «укрепление обороны» страны и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание», для которого Зеленский предложил западным странам разместить на контролируемой Киевом территории «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» и совместно производить оружие на Украине. Кроме того, в оговаривается совместная с Евросоюзом и США добыче на Украине ценных ресурсов — урана, титана и лития, а также инвестициях в их добычу и защиту. Пятым пунктом Зеленский назвал использование украинских формирований для укрепления обороны европейских стран после окончания конфликта на Украине.

Бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что представители руководства США предложили главе киевского режима план завершения конфликта, который не предусматривает победы Украины. По информации дипломата, один из основных пунктов плана — не допустить прямого столкновения США и России, а также вовлечения в конфликт НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной «план победы» Зеленского нацелен на выколачивание денег и демонстрацию его террористических возможностей.