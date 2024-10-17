Москва, 17 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Евросоюз на фоне антироссийских санкций столкнулся с таким феноменом, как деиндустриализация. Об этом говорится в материале «РИА Новости», опубликованном в четверг, 17 октября.

Global Look Press

Издание отметило, что о провалах в европейской экономике ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Европарламенте. Он указал на то, что после отказа от российских энергоносителей в Евросоюзе замедлился рост ВВП. Кроме того, пришлось тратиться на инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Евростат сообщил, что с июля 2023 года по июль 2024 года выпуск промышленной продукции сократился на 2,2% в еврозоне и на 1,7% — в странах ЕС. Самые худшие показали в Венгрии (-6,4%), Германии (-5,5%), Италии (-3,3%) и Франции (-2,3%).

По данным агентства Bloomberg, в ФРГ, экономика которой самая крупная в еврозоне, испытывает проблемы с 2017 года, но за последние два года темпы спада производства ускорились. Страна может потерять статус «промышленной державы».

Аналитики французского исследовательского центра Rexecode отметили, что цены на энергоносители в ЕС стали почти вдвое выше, чем в США и Китае. На их стоимость также влияют затраты на транспортировку газа до СПГ-заводов, его сжижение, перевозке в европейские порты и регазификацию.

«Если газ из России обходился в $150-200 за 1 тыс. кубометров, то сейчас доходит до $450, а по СПГ было и $3000», — сообщила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Отмечается, что отказ европейских стран от российских энергоносителей нанёс ущерб химической промышленности. В частности, затраты на производство азотных удобрений выросли на 150%. Автомобильная промышленность из-за роста себестоимости производства уступает конкуренцию китайскому авторынку. Не помогают даже заградительные пошлины.

«Американский рынок более привлекателен, поскольку там есть субсидии для бизнеса и доступные энергоносители: хватает собственного СПГ. Отсюда крайне неприятный для стран ЕС феномен — деиндустриализация», — говорится в материале издания.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что страны ЕС рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у неё газ, а теперь в европейской экономике начались необратимые негативные процессы. Он также указал на то, что США у себя создали более благоприятные условия для бизнеса, и многие компании начали переносить производство из Европы за океан.

Глава энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер 10 октября сообщил об очень плохом состоянии европейского газового рынка без российского сырья. Ряд экспертов считают, что происходит энергетическое самоубийство Европы, с чем можно согласиться, добавил он. По его прогнозу, процесс деиндустриализации в ЕС продолжится.