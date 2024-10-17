Брюссель, 17 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Украина может не стать следующей страной, которая вступит в Североатлантический альянс. Такую возможность 17 октября допустил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Dan Kitwood / Global Look Press

«На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой», — заявил он журналистам по прибытии на встречу глав минобороны стран — участниц альянса.

По утверждению Рютте, в будущем Украина якобы станет членом НАТО, так как государства — участники альянса приняли такое решение на саммите блока в Вашингтоне, и здесь вопрос заключается только в сроках.

Генсек НАТО также назвал «сильным сигналом» представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским «план победы», однако отметил, что не может поддержать этот документ полностью.

«Это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов [к «плану победы»]», — пояснил Рютте.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил в Раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Его первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России путём размещения западного оружия на контролируемой Киевом территории, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Позднее в этот же день дипломаты НАТО заявили, что Украине необходимо чётко определить свои границы для членства в блоке. По их словам, это нужно для того, чтобы не было никаких сомнений относительно того, когда вступит в силу гарантия пятой статьи НАТО о принципе коллективной обороны.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим, хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.