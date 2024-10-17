Братислава, 17 октября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 17 октября назвал возможными коммерческие поставки словацкого оружия в ходе выступления перед членами комитета по европейским делам Национального совета (парламента) Словакии.

Yulii Zozulia/Global Look Press Роберт Фицо

«Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие», — процитировал его слова новостной портал Blesk.

При этом словацкий премьер подтвердил, что продолжает отвергать безвозмездную передачу оружия Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика больше не будет оказывать военную помощь Украине, так как ей нечего передать Киеву. Он напомнил, что словацкие власти уже передали украинской стороне зенитно-ракетную систему С-300 и сейчас не имеют собственных средств противовоздушной обороны.

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню 15 октября заявил, что Париж не выполнит обещание предоставить Киеву помощь в размере €3 млрд в 2024 году из-за дефицита госбюджета. По его словам, власти Франции приняли решение сократить объёмы помощи Украине из-за возникновения риска, что дефицит бюджета страны в 2024 году вырастет до 6% от ВВП.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход спецоперации. Представитель Кремля добавил, что поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь.