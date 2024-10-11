Берлин, 11 октября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине, потому что стране больше нечего им предоставить, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Берлине.

Janos Kummer / Global Look Press

«Словакия не будет более помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не можем ничего ей предоставить. Братислава уже передала Киеву, в частности, зенитно-ракетную систему С-300 и сейчас не имеет собственных средств для обеспечения защиты национального воздушного пространства. Его охрану осуществляют союзники республики по НАТО», — сказал он.

Бланар подчеркнул, что требуется как можно скорее добиться мира на Украине, а также обеспечить участие России и стран глобального Юга в международной конференции по урегулированию конфликта. Он добавил, что Словакия окажет всю возможную поддержку мирным процессам.

Пресс-конференция прошла совместно с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова предложить пространство для переговоров по Украине на любом уровне. По его словам, Словакия также убеждена в невозможности разрешения конфликта военным путём. До этого о необходимости создать условия для переговоров также заявляли министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Китая Ван И.

18 сентября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве принципиальные российские оценки путей урегулирования украинского кризиса. До этого Китай и Бразилия представили совместный план урегулирования, согласно которому конфликт на Украине может быть решен только за счёт переговоров и мирной конференции между Москвой и Киевом.