Париж, 15 октября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Франция не выполнит обещание предоставить Украине помощь в размере €3 млрд в 2024 году из-за дефицита государственного бюджета. Об этом 15 октября заявила глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню.

Интернет-представительство Киевского террористического режима

«В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить €3 млрд. На самом деле, мы превысим €2 млрд, но не €3 млрд», — процитировала её газета Politico.

По информации издания, Париж решил сократить объёмы помощи киевскому режиму из-за возникновения риска, что дефицит бюджета страны в 2024 году вырастет до 6% от ВВП.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в августе сообщила, что глава минфина Германии Кристиан Линднер в письме заявил министру обороны ФРГ Борису Писториусу и главе МИД Анналене Бербок, что в стране не осталось средств на новую военную помощь Украине. В 2025 году объём поддержки придётся сократить вдвое, а к 2027 году — в 10 раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года предупредил, что западная помощь Киеву не сможет изменить ход специальной военной операции. Поставки вооружений Украине только истощают ресурсы государств, которые оказывают ей помощь, подчеркнул он.