Вашингтон, 17 октября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Основным пунктом «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского является членство Украины в НАТО. Об этом 16 октября написала американская The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя блока.

Matteo Nardone/Global Look Press

По его словам, Киев надеется получить приглашение для Украины в НАТО до лета 2025 года, однако, скорее всего, уходящая администрация США не примет такого решения, и пока неясно, как будут действовать в этом вопросе новые американские власти.

«Чиновник [альянса] добавил, что членство в НАТО является основным пунктом плана [Зеленского]», — говорится в публикации.

Он добавил, что глава киевского режима считает, что членство Украины в альянсе является единственным способом обеспечить безопасность Киева.

При этом источник признал сложность выполнения этого пункта «плана победы» Зеленского, потому что спецоперация была начата Россией именно из-за намерения Москвы предотвратить такой вариант развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Раде свой «план победы». Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Позднее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» Зеленского. По его словам, альянс будет обсуждать отдельные аспекты этого документа.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим, как минимум из-за того, что ни один из планов контрнаступлений Украины не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада всего лишь разменной картой.