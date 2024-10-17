Брюссель, 17 октября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Власти Израиля атаковали систему Организации Объединённых Наций по всем фронтам, заявил 17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибыв на саммит ЕС.

Diego RadamÃƒÂ©S/Global Look Press Жозеп Боррель

Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш из-за заявлений Израиля воспринимается как антисемит, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — как террорист.

«Вся система ООН находится под атакой», — заявил Боррель.

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