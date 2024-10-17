Москва, 17 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

Кузьминский суд/ТАСС Евгений Брюн

«Признать виновным Брюна по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила 17 октября приговор судья.

Экс-нарколога также лишили права работать в государственных органах на 2,5 года. За нарушение законодательства он должен будет заплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Брюна обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест. Речь шла о хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

В сентябре суд арестовал имущество Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, которые также проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.