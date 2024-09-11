Москва, 11 сентября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах Кузьминского суда Москвы.

(сс) Совет Федерации Федерального Собрания России Евгений Брюн

Таким образом, судом запрещено собственникам или владельцам арестованного имущества распоряжаться им.

Что именно арестовано у Брюна — не уточняется. У Якушева арестовали четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартиру.

Арест связан с обеспечением приговора в части взыскания штрафа и возможного гражданского иска. Потерпевшей стороной признан Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, Брюн и Яковлев обвиняются в хищении 20 млн рублей. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Брюну и соучастникам было предъявлено обвинение «по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы денежных средств Департамента здравоохранения путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам». Один из обвиняемых признал свою вину.