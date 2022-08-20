Москва, 20 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В деле о мошенничестве в отношении бывшего главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна речь идёт о хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы. Соответствующая информация опубликована 21 августа в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

Anton Starikov Деньги

Согласно сообщению, Брюну и его соучастнику предъявлено обвинение «по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам». Один из обвиняемых уже признал свою вину.

ИА REGNUM напоминает, что Евгения Брюна обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест. Он продлится до 3 октября 2022 года.